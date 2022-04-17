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تراجع طفيف لأسعار النفط

مال و أعمال
19 افريل 2022 ()
ك.ب/وكالات
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انخفضت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، في ظل مخاوف الأسواق من تداعيات عمليات الإغلاق في الصين، التي تم فرضها هناك لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وحسب بيانات موقع "بلومبرغ" فإنه بحلول الساعة 07:26 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.70 بالمائة إلى 107.45 دولار للبرميل. فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي "برنت" بنسبة 0.56 بالمائة إلى 112.53 دولار للبرميل.

وجاء الهبوط على الرغم من إعلان ليبيا، العضو في منظمة "أوبك"، أمس أنها علقت إنتاج الخام في أكبر حقولها النفطية، حيث تم إعلان حالة "القوة القاهرة" في حقل الشرارة.

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