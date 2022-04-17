هبطت أسعار الغاز في أوروبا، في مطلع تعاملات اليوم الثلاثاء، وتم تداول عقود الوقود الأزرق دون مستوى 1000 دولار لكل ألف متر مكعب، وذلك للمرة الأولى منذ 23 فيفري الماضي.

وذكرت وكالة "تاس" الروسية، نقلا عن بيانات بورصة لندن ICE، أن العقود الآجلة للغاز الطبيعي هبطت بأكثر من 11بالمائة دون مستوى 1000 دولار لكل ألف متر مكعب، وبلغت الأسعار مستوى 950 دولارا.

وبذلك تكون أسعار الغاز الطبيعي في الأسواق الأوروبية قد هبطت دون مستوى 1000 دولار لكل ألف متر مكعب، للمرة الأولى في نحو شهرين، منذ 23 فيفري الماضي.

وعزا خبراء هبوط أسعار الغاز إلى عدة أسباب، منها حلول موسم الربيع، الأمر الذي قلل الطلب على المادة، إلى جانب مواصلة شركة "غازبروم" الروسية ضخ الغاز الطبيعي إلى أوروبا بشكل مستقر.

بدورها أكدت شركة "غازبروم" أنها تواصل بشكل منتظم إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أراضي أوكرانيا.