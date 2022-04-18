أكدت وزارة الدفاع الروسية إن سلاح جوها قصف 60 هدفا عسكريا في أوكرانيا بما في ذلك مستودعين لصواريخ "توشكا-يو" وإسقاط مقاتلة "ميغ 29" وأربع مسيّرات.

وجاء في التقرير اليومي لوزارة الدفاع عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في يومها الـ 55، اليوم الثلاثاء، إنه تم ليلة البارحة تدمير 13 معقلا للقوات الأوكرانية ومراكز تجمع عسكرية، كما دمرت مقاتلات الجيش الروسي 60 منشأة عسكرية لأوكرانيا، بما في ذلك تدمير مستودعين لصواريخ "Tochka-U".

من جهتها استهدفت القوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية 1260 هدفا عسكريا أوكرانيا بما في ذلك 25 موقعا للقيادة، وقاذفتان من طراز Buk-M1، و1214 مكانا لتجمعات عسكرية، وإسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "MiG-29" (ميغ 29) وأربع طائرات بدون طيار، واعتراض صاروخين من طراز (توشكا يو) "Tochka-U" وبذلك ومنذ بداية العملية العسكرية، تم تدمير 140 طائرة، و487 طائرة بدون طيار، و252 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات، و2353 دبابة ومركبات قتالية مدرعة، و256 منشأة MLRS وغيرها.