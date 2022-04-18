توفي شخصان وأصيب ثلاثة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع ليلة البارحة على الطريق الولائي رقم 46 الرابط بين بلديتي حاسي بونيف وبير الجير بولاية وهران.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال للمديرية المحلية للحماية المدنية في بيان عبر صفحتها على الفايسبوك، إن إسعافاتها تدخلت في حدود الساعة التاسعة ليلا وخمس عشرة دقيقة على مستوى الطريق الولائي رقم 46 الرابط بين بلديتي حاسي بونيف وبير الجير، لأجل حادث مرور مميت ناجم عن انحراف سيارة واصطدامها بشجرة.

وأضاف نفس المصدر إن الحادث خلف وفاة شابين في عين المكان يبلغان من العمر 23 و24 سنة تم تحويل جثتيهما إلى مصلحة الحفظ بمستشفى أول نوفمبر إيسطو لمدينة وهران، وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة تتراوح أعمارهم بين 18 و26 سنة تم إسعافهم وتحويلهم إلى نفس المستشفى.