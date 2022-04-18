انتشل أعوان الحماية المدنية لولاية خنشلة فجر اليوم الثلاثاء جثة امرأة سقطت في بئر تقليدي يقع في دوار أولاد أحمد أومراح التابع إقليميا لبلدية الحامة.

وأفادت خلية الإعلام لذات المصالح في منشور عبر صفحتها على الفايسبوك، إن إسعافاتها تلقت فجر هذا الثلاثاء في حدود الساعة الرابعة وخمس عشرة دقيقة نداء هاتفيا مفاده سقوط امرأة في بئر تقليدي جاف عمقه حوالي 30 مترا وقطره متر واحد بالمكان المسمى دوار أولاد أحمد أومراح مزقطو في بلدية ودائرة الحامة.

وأضاف نفس المصدر إنه تم التدخل مباشرة من قبل الوحدة الثانوية للحامة مدعومة بالوحدة الرئيسية لخنشلة وفرقة التعرف والتدخل في الأماكن الوعرة وغطاس، موضحا إن الضحية البالغة من العمر 71 سنة تم انتشالها وهي فاقدة للوظائف الحيوية، حيث تم إسعافها وتحويلها إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى حيحي عبد المجيد بقايس، وبعد المعاينة الطبية من طرف الطبيب المناوب تبين إنها متوفية، يختتم المنشور.