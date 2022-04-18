غادر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، ليلة أمس الإثنين الجزائر العاصمة بعد زيارة رسمية، التقى خلالها برئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وقد كان في توديع الدبيبة، عند مغادرته مطار هواري بومدين الدولي، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة قد استقبل خلال هذه الزيارة من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وتناول الطرفان خلال هذا اللقاء عددا من الملفات أهمها الانتخابات القادمة في ليبيا، حيث أبرز الدبيبة تصور حكومته لإنجاز هذا المشروع المهم والانتقال بليبيا من المرحلة الانتقالية إلى الاستقرار".

وأوضح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية أنه تم خلال هذا اللقاء التطرق أيضا "للدور المهم للجزائر في دعم هذه الانتخابات وضرورة إجرائها في أقرب وقت ممكن" إلى جانب "دعم التعاون الاقتصادي بين البلدين لاسيما في مجال النفط والغاز في ظل الظروف العالمية" الراهنة.