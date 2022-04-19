توفي 34 شخصا وأصيب 1108 آخرون بجروح متفاوتة إثر وقوع 964 حادث مرور خلال الأسبوع المنصرم، حسب حصيلة كشفت عنها اليوم الثلاثاء مصالح الحماية المدنية.

وأوضح المصدر ذاته أن أثقل حصيلة سجلت بولاية مستغانم حيث لقي 5 أشخاص حتفهم وجرح 23 آخرون تم إسعافهم وتحويلهم إلى المراكز الاستشفائية على إثر وقوع 26 حادث مرور.

وفي ذات السياق، قامت وحدات الحماية المدنية، خلال نفس الفترة الممتدة من 10 إلى 16 أفريل الجاري، بـ 653 تدخلا سمحت بإخماد 400 حريق، أهمها بولاية الجزائر التي سجل بها 64 تدخل على إثر نشوب 38 حريقا.

وبالنسبة لعمليات الإجلاء الصحي، قامت ذات المصالح بـ 9501 تدخل تم من خلالها إسعاف وإجلاء 9222 جريح ومريض إلى المستشفيات من طرف أعوان الحماية المدنية، بالإضافة إلى 5036 تدخل آخر لتغطية 4468 عملية إسعاف وإنقاذ 375 شخص من الخطر.