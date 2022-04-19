اقتحم مئات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، الحرم الإبراهيمي الشريف، في مدينة الخليل، وأدوا رقصات وطقوسا تلمودية داخله، وفي باحاته. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن مئات المستوطنين "اقتحموا الحرم الإبراهيمي، وأدوا طقوسا تلمودية بحجة الاحتفال بما يسمى بـ (عيد الفصح) اليهودي".

وكانت قوات الاحتلال قد شدد إجراءاتها العسكرية في محيط الحرم الإبراهيمي، لتأمين اقتحام المستوطنين، ونصبت الحواجز العسكرية على المفارق والمداخل المؤدية للحرم، وأعاقت حركة المواطنين ووصولهم إليه.

يذكر أن قوات الاحتلال أغلقت أول أمس الأحد، الحرم الإبراهيمي على الساعة العاشرة ليلا أمام المصلين المسلمين، ومنعت دخولهم إليه، ويمتد الإغلاق حتى فجر يوم غد الأربعاء، بدعوى تأمين احتفالات المستوطنين بعيدهم.

من ناحية أخرى، قال مسؤول ملف الاستيطان، بشمال الضفة الغربية المحتلة، غسان دغلس، إن قوات الاحتلال "أغلقت كافة مداخل بلدة برقة، شمال غرب نابلس بالسواتر الترابية، وكانت قد أغلقت مداخل منطقة المسعودية التاريخية أيضا، في ظل دعوات من قبل المستوطنين لمسيرة ضخمة في المنطقة".