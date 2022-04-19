أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة إن اللقاء الذي جمعه برئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تم التطرق فيه لعديد الملفات على رأسها عقد الانتخابات القادمة في ليبيا.

وقال عبد الحميد الدبيبة في تصريح له أمس الإثنين عقب اللقاء الذي جمعه برئيس الجمهورية عبد المجيد تبون "قدمنا تصور لإنجاز هذا المشروع المهم والانتقال من الدائرة الانتقالية إلى دائرة الاستقرار وفق اختيار الشعب الليبي وتطرقنا كذلك للدور المهم الجزائري المأمول في دعم هذه الانتخابات وضرورة إجرائها في أقرب وقت ممكن " كما تم التطرق إلى إمكانية عقد مؤتمر وزاري خارجي لوزراء خارجية الدول بشأن الانتخابات في ليبيا.

وأبرز المتحدث ذاته ضرورة زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين خاصة في مجال النفط والغاز بزيادة الانتاج والتنسيق للتحكم في الأسعار والتسويق خاصة بعد الظروف التي يشهدها العالم. وشدد الدبيبة على عزم الحكومة الليبية ردع كل من تسول له نفسه العبث بثروات الشعب الليبي مؤكدا في السياق ذاته على شرعية القرار السيادي في ليبيا.