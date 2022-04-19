فككت فرقة البحث والتحري بأمن ولاية غرداية شبكة إجرامية مختصة في تزوير النقود مكونة من ثمانية أشخاص وحجز مبلغ مالي بقيمة 646.000 دج (أوراق نقدية مزورة من فئة 2.000 دج)، حسب بيان صحفي نشرته اليوم الثلاثاء خلية الاتصال والعلاقات العامة بذات السلك الأمني.

وسمحت التحريات التي شرع فيها بعد ورود معلومات تفيد بوجود شبكة لتزوير النقود تنشط بين تيارت وغرداية قصد إغراق سوق غرداية بالأوراق النقدية المزورة بتحديد في المرحلة الأولى هوية أحد أعضاء شبكة التزوير المكلف بترويج الأوراق النقدية المزيفة من فئة 2.000 دج بمنطقة غرداية قبل القبض عليه في حالة تلبس بحيازة مبلغ مالي بقيمة 646.000 دج من الأوراق النقدية المزورة.

وألقت مصالح أمن ولاية غرداية وبأمر من النيابة القبض تواليا على شريكين اثنين للموقوف مع حجز أيضا تجهيزات للإعلام الآلي (حاسوب محمول وطابعة ذكية وثلاثة أقراص صلبة) بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 100.000 دج من عائدات هذا النشاط غير الشرعي وسيارتين سياحيتين وثلاث سيارات نفعية للقيام بأعمالهم الإجرامية وستة أقراص من المؤثرات العقلية، مثلما أضافت خلية الاتصال.

ويتابع المتورطون في هذه القضية (بين 24 و55 سنة) أمام الهيئات القضائية المختصة بجناية "تكوين جمعية أشرار وتزوير أوراق بنكية للعملة الوطنية والمساس بالاقتصاد الوطني وحيازة وترويج المؤثرات العقلية". وصدر أمر بالإيداع في حق ستة أفراد من هذه العصابة فيما وضع اثنان تحت الرقابة القضائية.