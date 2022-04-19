اكتشفت مصالح الأمن بمدينة باتنة ورشة تدليسية والمضاربة في المواد الغذائية الأساسية بقيام صاحبها بتوضيب السميد والفرينة في أكياس تحمل علامات تجارية ذات جودة عالية وانعدام الفوترة.

وأوردت إذاعة باتنة الجهوية اليوم الثلاثاء نقلا عن ذات المصالح، بتمكن عناصر الأمن الحضري الثالث من اكتشاف ورشة سرية بطريق تازولت لمالكه الذي يبلغ من العمر 31 سنة والذي يقوم بممارسات تجارية تدليسية والمضاربة في المواد الاساسية وانعدام الفوترة من خلال توضيب مادتي السميد من القمح الصلب واللين والفرينة في أكياس تحمل علامات تجارية ذات جودة عالية.

وأضاف نفس المصدر إنه تم خلال هذه العملية حجز 28 قنطارا من مادة السميد و258 من مادة الفرينة بمجموع 1331 كيس من مختلف الأوزان والعلامات التجارية بالإضافة إلى مجموعة من الاختام التي تحمل بعض العلامات التجارية والة خياطة كبيرة الحجم، وطاولة وميزانين إلكترونيين.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد صاحب الورشة بالتنسيق مع النيابة المحلية ومصالح مديرية التجارة لولاية باتنة.