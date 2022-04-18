عين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم رئيس الاتحادية الجزائرية، شرف الدين عمارة، في اللجنة المالية، إحدى أهم اللجان الدائمة لـ"الكاف" للفترة الممتدة ما بين 2022 و2024.

وأكدت "الفاف"، في بيان، تلقيها مراسلة موقعة من الأمين العام لـ"الكاف"، فيرون موسينجو-أومبا، جاء فيها: "نيابة عن رئيس الكاف، الدكتور باتريس موتسيبي، يسعدنا إبلاغكم بتعيينكم كعضو في اللجنة المالية لـلكاف وفقا للوائح الاتحاد الإفريقي".

وقدم رئيس "الكاف" تهانيه لشرف الدين عمارة، شاكرا له مسبقا مشاركته ومساهمته في إثراء عمل اللجنة مستقبلا، وفق ما أورد نفس البيان.