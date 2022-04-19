أقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء إدراج زيادات لفائدة المتقاعدين غير الأجراء المنتسبين إلى الصندوق، المتضمنة رفع منح المتقاعدين بعنوان سنتي 2021 و2022، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لذات الهيئة.

وأوضح نفس المصدر أن الصندوق "أقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء إدراج زيادات لفائدة المتقاعدين غير الأجراء المنتسبين إلى الصندوق، وذلك طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية المتضمنة رفع منح المتقاعدين بعنوان سنتي 2021 و2022، على النحو التالي:

- زيادة بـ10% في المنح الأقل من أو تساوي 15 ألف دينار.

- زيادة بـ5% في المنح من 15 إلى 20 ألف دينار.

- زيادة بـ3% في المنح من 20 إلى 43 ألف دينار.

- زيادة بـ2% في المنح الأكثر من 43 ألف دينار.

كما يدعو الصندوق منتسبيه الذين بلغوا سن التقاعد إلى تقديم طلب المعاش عن بعد من أجل الاستفادة من الخدمة الالكترونية الجديدة E-RETRAITE المتمثلة في طلب التقاعد الالكتروني عبر فضاء "ضمانكم"، حيث تسمح هذه الخدمة للمنتسبين تقديم طلب المعاش ومتابعة معالجة ملفاتهم عن بعد دون عناء التنقل إلى هياكل الصندوق، مشيرا إلى أن الخدمة الجديدة متوفرة 7 أيام في الأسبوع و24 ساعة في اليوم.