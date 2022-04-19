استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، سفير المملكة العربية السعودية بالجزائر، عبد الله بن ناصر عبد الله البصيري، الذي نقل له رسالة من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أشاد فيها بنهج التشاور والتنسيق بين البلدين، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "استقبل، اليوم، رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، سعادة سفير المملكة العربية السعودية بالجزائر، السيد عبد الله بن ناصر عبد الله البصيري، الذي نقل له رسالة من أخيه، خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عبر له فيها عن مشاعر الأخوة والمودة، مشيدا بنهج التشاور والتنسيق بين البلدين الشقيقين".

كما "أعرب العاهل السعودي، في الرسالة، عن مشاركته السيد الرئيس الرأي حيال وحدة الصف العربي والعمل المشترك للنهوض بالأمة العربية".

وبذات المناسبة --يضيف البيان-- "أكد خادم الحرمين الشريفين لرئيس الجمهورية حرص المملكة العربية السعودية الشقيقة على موقفها الثابت من القضية الفلسطينية لإقامة دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق الشرعية الدولية".