Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu mardi l’ambassadeur du Royaume d’Arabie saoudite en Algérie, Abdullah bin Nasser Abdullah Albussairy qui lui a transmis un message du roi Selmane Ben Abdelaziz Al Saoud dans lequel il a salué la voie de concertation et de coordination établie entre les deux pays, indique un communiqué de la Présidence de la République.

"Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu ,ce jour, l’ambassadeur du Royaume d’Arabie saoudite en Algérie, Abdullah bin Nasser Abdullah Albussairy qui lui a transmis un message de son frère, le Serviteur des Lieux saints, le roi Selmane Ben Abdelaziz Al Saoud dans lequel il lui a exprimé les sentiments de fraternité et d'amitié, et salué la voie de concertation et de coordination établie entre les deux pays frères", lit-on dans le communiqué.

"Le souverain saoudien a dit partager, dans son message, les vues avec Monsieur le Président à l'égard de l'unité du rang arabe et du travail concerté pour l'essor de la Oumma arabe", a ajouté la même source.

A cette occasion, poursuit le communiqué, "le serviteur des Lieux saints a affirmé au Président de la République l'attachement du Royaume d’Arabie saoudite, pays frère, à sa position constante à l'égard de la cause palestinienne pour l'établissement de l'Etat de Palestine sur les frontières de 1967 avec Al-Qods Est comme capitale, et ce, conformément à la légalité internationale".