كشفت وسائل إعلام تونسية أن سيارة وزير الدفاع، عماد مميش، تعرضت للسرقة، حيث تم الاستيلاء عليها بكامل محتوياتها.

وحسب ما نقلت إذاعة "موزاييك" على موقعها الالكتروني فإن عملية البحث عن السيارة ما تزال جارية من طرف الأمن.

وأكد نفس المصدر أن الأبحاث بينت أن وزير الدفاع الوطني أسقط مفاتيح سيارته الخاصّة بعد أن ركنها أمام أحد المقاهي وسط مدينة أريانة، وتمكن مجهول من العثور على هذه المفاتيح ليقوم بتشغيلها ونقلها إلى وجهة غير معلومة.

وأضافت "كزاييك" أنه تم رسميا تكليف الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية التابعة لإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بالبحث عن السيارة المسروقة وتقديم المورط أو المورطين في سرقتها إلى الجهات القضائية المعنية.