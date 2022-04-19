قام رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة، اليوم الثلاثاء، بزيارة عمل وتفتيش قادته إلى قيادة القوات البحرية، وفق بيان وزارة الدفاع.

وألقى الفريق شنقريحة كلمة بالمناسبة جاء فيها: "لقد رسخت الحروب الأخيرة التي شهدها العالم. أهمية القوة البحرية باعتبارها مكونا رئيسيا لا غنى عنه في مسار حسم النزاعات والصراعات الحديثة. وذلك نظرا للخصائص المتفردة لهذه القوة على غرار المرونة والاستقلالية. والقدرة العالية على المناورة في عرض البحر، مما جعلها سلاحا استراتيجيا وحيويا".

وأضاف رئيس أركان الجيش: "من هذا المنطلق. ولأن بلادنا تحوز على مشارف بحرية مديدة تزيد عن الـ1200 كيلومتر. فقد أولت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي. طبقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، رعاية خاصة لقواتنا البحرية".

وأضاف الفريق أن هذه الرعاية تتجلى على وجه الخصوص من خلال السهر على الرفع المتواصل للقدرات العملياتية والقتالية لقواتنا البحرية. وجعلها قوة رادعة حقيقية.

كما أن هذه الرعاية-يضيف الفريق- تهدف أيضا، إلى إعادة الاعتبار للبحرية الجزائرية التي عاشت فترة ذهبية في القرون الماضية. وكانت تعد، دون منازع، سيدة البحار الأولى. وقوة يحسب لها ألف حساب في حوض البحر الأبيض المتوسط.

وفي ختام اللقاء، استمع الفريق مطولا لتدخلات واقتراحات إطارات ومستخدمي قيادة القوات البحرية. حيث أسدى لهم بالمناسبة جملة من التوجيهات والتعليمات المتعلقة أساسا بضرورة المحافظة على العتاد الموجود في الحوزة وحسن استعماله.