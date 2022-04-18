أدلى مدرب المنتخب الكاميروني، ريغوبرت سونغ، بتصريحات مستفزة في حق الجزائريين على خلفية أحداث مقابلة الإياب التي جمعت بين المنتخبين الجزائري والكاميروني في إطار الدور الحاسم المؤهل للمونديال.

وقال سونغ في تصريحات نقلها موقع "كاميرون ويب": "لو خسر المنتخب الكاميروني في مباراة الإياب بالجزائر، لكنا قد عدنا دون إحداث ضوضاء، وهو الأمر الذي حدث في مباراة الذهاب في جابوما".

وأضاف سونغ معلقا على ردة فعل الجزائريين بعد مقابلة ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة :"هذا لا يجعلك ترغب في اللعب مع بعض الدول التي تخلط كل شيء في كرة القدم، العنصرية، الاتهامات التعسفية، إضافة إلى الافتقار للروح الرياضية".

وتابع قائد الأسود غير المروضة :"عندما لا يكون العشب سيئًا، يكون المناخ، وعندما لا يكون الأمر كذلك، فإننا نهاجم الحكم وشخصيات في الفيفا أو الكاميرون. كرة القدم لعبة يجب أن تجمع بين البشر من جميع الجوانب وليس التفريق بينهم، وإلا فلا تأتي للعب مع الآخرين".

وكان سونغ قد أشاد، عقب نهاية المقابلة، بحسن الاستقبال الذي حظيت به البعثة الكاميرونية في الجزائر ما يجعل تصريحاته حول العنصرية وغياب الروح الرياضية غير مفهومة ومتناقضة، خاصة أن الجزائريين صبوا جام غضبهم على الحكم الغامبي بكاري غاساما.

وكانت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم قد أودعت طعنا لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) طلبت من خلاله إعادة المباراة التي شهدت أخطاء تحكيمية ساهمت في ترجيح كفة الكاميرونيين.