نصب رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، أعضاء المجلس الأعلى للطاقة، الذي يكلف بتحديد توجهات السياسة الطاقوية والأمن الطاقوي للبلاد وضبط السوق الوطنية للطاقة، حسب ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان:"بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 الفقرة 07 و141 الفقرة الأولى منه، نصب اليوم، رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أعضاء المجلس الأعلى للطاقة، الذي يكلف بتحديد التوجهات في مجال السياسة الطاقوية الوطنية، وضمان متابعتها، وكذا الأمن الطاقوي للبلاد وضبط السوق الوطنية للطاقة".