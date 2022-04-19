انتقد حزب جبهة القوى الاشتراكية القانون العضوي المحدد لطرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، الذي صادق عليه أعضاء مجلس الأمة بالأغلبية، اليوم الثلاثاء، مؤكدا أنه لا يعدو أن يكون إلا ملخصا لإجراءات وآليات تقنية صيغت بشكل أحادي واستعجالي، لتحديد طرق تشكيل أعلى هيئة قضائية.

وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها عضو مجلس الأمة عن "الأفافاس"، مهني حدادو، الذي أضاف أن "الأزمة التي تضرب كل قطاعات الدولة لاسيما السيادية منها وعلى رأسها قطاع العدالة هي أزمات ذات طابع سياسي وبالتالي تتطلب رؤى وحلولا سياسية بالمقام الأول وهو ما لم نلمسه تماما ضمن ما أسمته السلطة التنفيذية ورشة إصلاح العدالة".

وتابع المتحدث "نحن في الأفافاس نصر على مبدأي الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء في مسار بناء دولة الحق والقانون وعليه نعتبر أن المجلس الأعلى للقضاء هو شأن قضائي خالص يقع على القضاة حصرا دون سواهم، تحديد الكيفيات لاختيار أعضائه ولهم سن القوانين والنظم التي تسيره ولا يمكن تحت أي ظرف وضعه تحت وصاية أي سلطة، وعلى وجه التحديد، السلطة التنفيذية، وبتواجدها المتجدد في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء فإنه عامل معرقل لأداء الجسم القضائي، وإذ كذلك نعدد معايير الترشح و التقدم لعضوية هذه الهيئة فإننا نعتبرها تضييقا متعمدا لدائرة الاختيار ما يعد أحد أشكال التعيين الغير المباشر".

وحسب أقدم حزب معارض في الجزائر فإن إعادة الاعتبار للعدالة الجزائرية وهيئاتها سيمكن من استعادة الثقة بين الشعب ومؤسساته، فيرى المواطن في القاضي حكما يلجأ إليه لصون حقوقه وحماية حرياته، و للقاضي الحق في العودة إلى هيئاته كي يجسد القانون و مفاهيم الإنصاف و العدالة بكل ثقة و سيادية.