أعلنت الحكومة الإيطالية مساء الثلاثاء أنّ الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي توصّلا إلى “تفاهم واسع على ضرورة تشديد الضغط على الكرملين، ولا سيّما عبر فرض عقوبات جديدة” على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا.

وتمّ التوصّل إلى هذا التفاهم خلال قمّة عبر الفيديو خصّصت للبحث في الحرب في أوكرانيا وضمّت خصوصاً القادة الأميركي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون والبريطاني بوريس جونسون والايطالي ماريو دراغي والألماني أولاف شولتس والروماني كلاوس يوهانيس والبولندي أندريه دودا والكندي جاستن ترودو والياباني فوميو كيشيدا.

كما شارك في القمة بحسب البيت الأبيض الأمين العام لحلف شمال الاطلسي ينس ستولتنبرغ ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال.

وفي بيانها أوضحت الحكومة الإيطالية أنّ الحلفاء اتّفقوا أيضاً على ضرورة “زيادة العزلة الدولية لموسكو”.

وأكّدت رئيسة المفوضية الأوروبية ما أعلنته الحكومة الإيطالية.

وقالت فون دير لايين في تغريدة “سنشدّد عقوباتنا على روسيا مرّة أخرى”.