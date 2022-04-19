قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان اليوم الثلاثاء إن الوزير أنتوني بلينكن ناقش أحدث وقائع العنف في القدس والضفة الغربية مع نظيره الأردني وشدد على ضرورة الحفاظ على الوضع القائم في الأماكن المقدسة بالقدس.

كما بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية، وخاصة في المسجد الأقصى.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، إن عباس وخلال اتصال هاتفي، وضع بلينكن، في صورة آخر التطورات، خاصة ما يجري في مدينة القدس من اقتحامات يومية للمسجد الأقصى من قبل المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.



وشدد عباس، على “أهمية خلق أفق سياسي يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووقف الأعمال أحادية الجانب، والالتزام بالاتفاقيات الموقعة”.

وحذر من استمرار الاقتحامات الإسرائيلية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، لافتا إلى أن “استمرار القتل والانتهاكات الإسرائيلية سيؤدي إلى تبعات وخيمة لا يمكن احتمالها”.

وأشارت “وفا”، إلى أن وزير الخارجية الأمريكي، أكد أنه قد تم إبلاغ دولة الاحتلال بضرورة الالتزام بالوضع التاريخي في المسجد الأقصى، وحرية وسلامة وصول المصلين المسلمين إليه.