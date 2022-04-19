قالت وزارة الخارجية الإماراتية يوم الأربعاء إنها استدعت السفير الإسرائيلي للاحتجاج على الأحداث التي تشهدها مدينة القدس والمسجد الأقصى.

ونقل بيان للوزارة عن وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، احتجاج الإمارات على ما وصفتها بأنها "اعتداءات على المدنيين واقتحامات للأماكن المقدسة... أسفرت عن إصابة عدد من المدنيين".

وتابع "أكدت معاليها ضرورة الوقف الفوري لهذه الممارسات وتوفير الحماية الكاملة للمصلين واحترام السلطات الإسرائيلية حق الفلسطينيين في ممارسة شعائرهم الدينية ووقف أية ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى، معربة عن قلقها من تصاعد حدة التوتر الذي يهدد الاستقرار والأمن في المنطقة".

أصيب ما لا يقل عن 152 فلسطينيا في اشتباكات مع شرطة الاحتلال الإسرائيلية داخل مجمع المسجد الأقصى يوم الجمعة، في أحدث تصاعد للعنف وبما يثير المخاوف من الانزلاق إلى صراع أوسع.