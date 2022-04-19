حذرت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الأربعاء من هبوب رياح قوية مصحوبة بتساقط أمطار على عدة ولايات بشمال وجنوب البلاد.

وأوضحت ذات المصالح في نشرية خاصة من المستوى الثاني لدرجة اليقظة باللون البرتقالي أن رياحا قوية جنوبية غربية إلى شمالية غربية شرقية ستتراوح سرعتها بين 60 و70 كلم في الساعة، ستهب طوال نهار اليوم إلى غاية الساعة منتصف النهار من يوم غد الخميس، على ولايات تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، تيبازة، معسكر، سيدي بلعباس، غليزان، سعيدة، تيسمسيلت، تيارت، عين الدفلى، النعامة، البيض، الأعواط، الجلفة، المسيلة، غرداية، بسكرة، المنيعة، أولاد جلال، المغير، تڤرت، الوادي ورڤلة، بشار، بني عباس، تيميمون، أدرار، باتنة، خنشلة، تبسة، المدية، أم البواقي، عين صالح وتندوف.

من جهة أخرى أفادت الأرصاد الجوية بتساقط الأمطار على عدة ولايات بشرق ووسط البلاد بداية من صبيحة اليوم إلى غاية الساعة الثالثة من فجر يوم غد الخميس، والولايات المعنية هي الجزائر، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، البويرة، برج بوعريريج، سطيف، جيجل ميلة، سكيكدة، قسنطينة، ڤالمة، سوق أهراس، عنابة والطارف. وستتراوح كمية الأمطار المتوقعة ستتراوح بين 15و20 ملم محليا.