دشن مجمع سوناطراك قاعدة الحياة التابعة له بيان أمناس بولاية اليزي حسب ما أفاد به بيان للمجمع.

وتم التدشين خلال زيارة إلى ناحية إن أمناس قام بها نائب الرئيس المدير العام المكلف بنشاط النقل عبر الأنابيب بمجمع سوناطراك، أمين ملايكة، مرفوقا بإطارات هذا النشاط والمدير التنفيذي للموارد البشرية والرئيس المدير العام لشركة الهندسة المدنية والبناء-فرع سوناطراك.

وأوضح البيان إن الزيارة، تندرج ضمن توجيهات الرئيس المدير العام للمجمع من أجل "تحسين ظروف الحياة وظروف عمل مستخدمي المؤسسة".

وأنجزت قاعدة الحياة الجديدة من طرف الشركة الوطنية للهندسة المدنية والبناء ببلدية برج عمر إدريس بإن أمناس بولاية إليزي وهي ذات طاقة استقبال تتسع إلى 155 عاملا وتحتوي على غرف ومطعم بالإضافة إلى مساحات الترفيه ولواحق أخرى منجزة وفق المعايير المعمول بها والتي ستعمل على راحة العمال بعد فترات العمل.