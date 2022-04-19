أصيب خمسة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، في حادث مرور وقع صباح اليوم الأربعاء على الطريق الوطني رقم 60 الرابط بين ولايتي المسيلة والمدية.

وأفاد مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني عبر صفحته "طريقي" إن الحادث الناجم عن اصطدام بين حافلة صغيرة لنقل المسافرين ذات الأربعة وعشرين مقعدا وشاحنة، وقع بالطريق الوطني رقم 60 الرابط بين سيدي عيسى في ولاية المسيلة وشنيغل بولاية المدية وبالضبط بالمكان المسمى لوهيبات ببلدية سيدي عيسى.

من جهتها أفادت مديرية الحماية المدنية بالمسيلة إن اسعافاتها تدخلت صباح هذا الأربعاء في حدود الساعة السابعة وعشر دقائق من أجل حادث مرور لتقديم الإسعافات لخمسة أشخاص أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة في عين المكان تتراوح أعمارهم بين 12 و53 سنة وتحويلهم بواسطة سيارتي إسعاف إلى استعجالات مستشفى سيدي عيسى، فيما فتحت من الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي عيسى تحقيقا لتحديد حيثيات وملابسات وقوع هذا الحادث المروري.