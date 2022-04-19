سيستقبل محاربو الصحراء أوغندا بالجزائر، ضمن التصفيات المؤهلة لـ "كان" كوت ديفوار 2023، قبل تنقلهم إلى تنزانيا ضمن مباريات الجولتين الأولى والثانية التي ستجري في الفترة الممتدة ما بين 30 ماي و14 جوان المقبل.

وسيواجه المنتخب الوطني في الجولتين الثالثة والرابعة التي ستقام في الفترة الممتدة بين 19 و27 سبتمبر 2022، منتخب النيجر ذهابا وإيابا على أن تُلعب مباراة العودة في العاصمة نيامي.

وينهي رفقاء محرز، الجولتين الخامسة والسادسة في شهر مارس 2023، حيث سيتنقل المنتخب الوطني إلى أوغندا، وبعد ذلك يستقبل تنزانيا في المباراة الأخيرة من التصفيات.

للتذكير فقد أوقعت قرعة تصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم التي جرت أمس بجوهانسبورغ "الخضر"، في المجموعة السادسة، رفقة أوغندا، والنيجر وتنزانيا.