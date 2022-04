L'office national de météorologie a annoncé aujourd'hui mercredi l'arrivée d'une importante perturbation atmosphériques sur plusieurs wilayas du nord et du sud du pays.

Une alerte orange ( vents et pluies ) de second niveau, a en effet été émise, prévoyant de puissants vents d'ouest à nord-est, atteignant les 60 à 70 km/h, qui prévaleront jusqu'à demain midi, sur l'ensemble des wilayas de Telemcen, Ain Temouchent, Oran, Mostaghanem, Chlef, Tipaza, Maascara, Sidi Bélabes, Ghelisane, Saïda, Tissemsilt, Tiaret, Aïn Defla, Naama, El Bayedh, Laghouat, Djelfa, M'sila, Gherdaïa, Biskra, El Meniaa, Ouled Djellal, El Mghaïr, Touggourt, El Oued, Ourgla, Bechar, Béni Abbés, Timimoun, Adrar, Batna, Khenchela, Tebessa, Médea, Oum El Bouaki, Aïn Sarah et Tindouf.

Des pluies sont également à prévoir jusqu'à demain matin jeudi, dans les régions centre et Est du pays, notamment sur les villes d'Alger, Boumerdes, Tizi Ouzou, Bejaia, Bouira, Bordj Bou Arriredj, Setif, Jijel, Jijel, Mila, Skikda, Constantine, Guelma, Souk Ahras, et El Taref, avec une pluviométrie attendue allant de 15 à 20mm localement.