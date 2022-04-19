أسعف أعوان الحماية المدنية لولاية باتنة في الساعات الأولى لهذا الأربعاء عائلة تتكون من خمسة أفراد تعرضوا للاختناق بالغاز بحي دوار الديس بمدينة باتنة.

وأوضحت خلية الإعلام والاتصال لذات الهيئة في بيان عبر صفحتها على الفايسبوك، إن فرق التدخل للمركز المتقدم مدعمة بالوحدة الرئيسية تمكنت في حدود الساعة الواحدة بعد منتصف الليل وأربعين دقيقة (01:40) اليوم الأربعاء، من إنقاذ أم وأربعة من أبنائها، إثر تعرضهم لتسمم بغاز أحادي أوكسيد الكاربون المنبعث من سخان الماء بمسكنهم العائلي الواقع بحي 200 مسكن في دوار الديس وسط مدينة باتنة.

وأضاف نفس المصدر إنه تم إسعاف الضحايا بعين المكان قبل تحويلهم إلى المستشفى الجامعي لمدينة باتنة.