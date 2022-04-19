تمكنت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، هذا الأسبوع من توقيف سبعة عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات مختلفة نفذتها عبر التراب الوطني.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني نشرته اليوم الأربعاء، إنه في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 19 أفريل 2022، عديد العمليات أسفرت بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة عن توقيف ستة تجار مخدرات وإحباط محاولات إدخال كميات ضخمة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ (12) قنطارا و(76) كيلوغراما من الكيف المعالج، في حين تم توقيف (19) تاجر مخدرات آخرين وضبط (07) كيلوغرامات من نفس المادة وكذا (18421) قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين ڤزام وجانت وتندوف، (58) شخصا وضبطت (24) مركبة و(36) مولدا كهربائيا و(21) مطرقة ضغط وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب فضلا عن (22) طنا من خليط خام الذهب والحجارة، في حين تم توقيف (09) أشخاص وضبط (04) بنادق صيد و(46) قنطارا من مادتي النحاس والألمنيوم و(67970) علبة من مادة التبغ و(34) طنا من المواد الغذائية الموجهة للتهريب وهذا بكل من برج باجي مختار وعين ڤزام وورڤلة وإن أميناس والوادي وسطيف وباتنة.

كما أحبط حراس الحدود محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ (24064) لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس وبرج باجي مختار. في سياق آخر، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا (62) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (405) مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بكل من جانت وتمنراست وتلمسان وغليزان والنعامة وبشار.