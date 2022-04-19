سجل الإنتاج الصناعي للقطاع العمومي الوطني ارتفاعا بنسبة 4.5 بالمائة في 2021، حسبما علمته وكالة الأنباء الجزائرية لدى الديوان الوطني للإحصائيات.

وساهم في هذا التحسن في الإنتاج، على وجه الخصوص، كل من قطاعات الطاقة، والصناعات الغذائية، وصناعات الحديد والصلب والميكانيك والكهرباء والإلكترونيك، وقطاع المناجم والأحجار.

وفي هذا الإطار، تظهر بيانات الديوان الوطني للإحصائيات أن إنتاج قطاع الطاقة سجل ارتفاعا قدره 8.2 بالمائة في 2021 مقارنة بالسنة التي سبقتها والتي تميزت بانخفاض قدره 2.8 بالمائة. وبدأ الإنتاج في هذا القطاع يستعيد عافيته انطلاقا من الثلاثي الثاني من هذا العام مسجلا زيادة بنسبة 13 بالمائة.

وشهد قطاع المحروقات من جانبه في عام 2021 أداء متميزا إذ سجل نموا بـ 3.1 بالمائة في الإنتاج مقارنة بالسنة التي قبلها والتي تميزت بانخفاض نسبته 8.2 بالمائة. وتم تسجيل الارتفاع في الإنتاج ابتداء من الثلاثي الثاني والذي بلغت فيه نسبة الزيادة 3.2 بالمائة، ليتعزز هذا التحسن في الثلاثي الرابع بـ 9.7 بالمائة.

أما قطاع الصناعات الغذائية فقد عرف في 2021 ارتفاعا محسوسا بـ 15 بالمائة بينما لم يتجاوز نمو الإنتاج 0.9 بالمائة في 2020. وشمل هذا التحسن الثلاثيات الأربع من العام، لكن أفضل معدلات الزيادة جاءت في الثلاثي الثاني بـ 24.3 بالمائة.

وبعد تراجع مسجل في 2020، شهدت قطاعات الحديد والصلب والميكانيك والكهرباء والإلكترونيك تحسنا في مستويات الإنتاج، مسجلة بذلك معدل نمو متوسط قدره 4.1 بالمائة في 2021. وبرز هذا المنحى التصاعدي بشكل أوضح في الثلاثيين الأول والثاني من العام، بنسبة 8.6 بالمائة و7.50 بالمائة، على التوالي.

وبعد معدلات سلبية مسجلة في 2019 و2020، شهد قطاع المناجم والأحجار ارتفاعا في الإنتاج قدره 4.1 بالمائة في 2021 بحيث تم تسجيل نسب ملحوظة خلال الثلاثي الثاني والرابع من العام، بـ 9.8 بالمائة و13.3 بالمائة على التوالي.

وتشير بيانات الديوان الوطني للإحصائيات، من جهة أخرى، إلى تراجع الإنتاج في بعض القطاعات الصناعية خلال السنة الفارطة، وعلى رأسها قطاع النسيج الذي سجل انخفاضا بـ 11.5 بالمائة.

وبالرغم من تسجيله لمعدلات ايجابية خلال الثلاثيين الأول بـ 2.5 بالمائة والثاني بـ 7.8 بالمائة، فإن قطاع مواد البناء شهد تراجعا في الإنتاج في كامل السنة، حيث انخفض بـ 9.4 بالمائة في 2021.

وتراجع أيضا الإنتاج في قطاع الصناعات الكيماوية والجلود والأحذية والخشب والفلين والورق بنسب -8.2 بالمائة و7.1 بالمائة و2.8 بالمائة على التوالي، حسب الديوان الذي لفت إلى أن "الصناعات المختلفة" عرفت الانخفاض الأكثر حدة بنسبة 16.9 بالمائة في 2021.

وعرف الإنتاج الصناعي للقطاع العمومي الوطني خلال الثلاثي الأخير من سنة 2021 ارتفاعا قدره 2.1 بالمائة مدفوعة، خصوصا، بقطاعات الصناعات الغذائية بنسبة 16.8 بالمائة، والمناجم والأحجار بـ 13.3 بالمائة، والمحروقات بـ 9.7 بالمائة، والطاقة بـ 5.9 بالمائة.