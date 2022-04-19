انخفض تسجيل سيارات الركوب الأوروبية خلال شهر مارس بنسبة 20.5 بالمائة على أساس شهري، مع تفاقم نقص الإمدادات نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية.

وشهد الربع الأول من العام الجاري انخفاضًا بنسبة 12.3بالمائة في تسجيل سيارات الركوب على أساس سنوي، بإجمالي مبيعات 2.2 مليون سيارة، بحسب تقرير اتحاد مصنعي السيارات الأوروبية.

ويعد الانخفاض في مبيعات السيارات الأوروبية الأسوأ منذ بداية إصدار الاتحاد لتقاريره في عام 1990، باستثناء عام 2020 الذي شهد ذروة تأثير جائحة كوفيد-19. وكانت صناعة السيارات الأوروبية تعاني بالفعل من اضطرابات سلاسل الإمداد وأبرزها النقص العالمي في أشباه الموصلات، وهي مكون أساسي في تشغيل السيارات الحديثة.

وأدت الأزمة الروسية الأوكرانية، التي بدأت في فيفري الماضي، إلى نقص جديد في الأسلاك الكهربائية المستخدمة في صناعة السيارات والتي تعد أوكرانيا من أكبر منتجيها.

كما زادت الحرب من تعثر صناعة السيارات بسبب الارتفاع الحاد في أسعار النيكل، المعدن الذي يستخرج بشكل رئيسي في روسيا ويستخدم في صناعة البطاريات المتقدمة. كما يستخدم المعدن أيضًا في صنع الفولاذ المقاوم للصدأ (الستانلس ستيل)، لهذا فإن تعطل الإمداد يعني المزيد من الأوجاع وزيادة التكاليف على المصنعين. واضطر عملاقا صناعة السيارات الألمانيان، فولكسفاغن و"بي إم دبليو BMW" إلى تعليق الإنتاج مؤقتًا في عدة مصانع بالبلاد، بسبب اعتمادهما على الأسلاك الكهربائية الأوكرانية على نحو أساسي.

وتعد فولكساغن ثاني أكبر شركة سيارات في العالم من حيث المبيعات طبقًا لقائمة فوربس لعام 2021. وخلال مارس، انخفضت مبيعات السيارات في أكبر 4 أسواق أوروبية وهي إسبانيا بـ 30.2بالمائة وإيطاليا بـ 29.7بالمائة وفرنسا بـ 19.5بالمائة وألمانيا بـ17.5بالمائة. وأشار الاتحاد إلى أن "الاضطرابات المستمرة في سلاسل الإمداد، والتي تفاقمت بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، أثرت سلبًا في إنتاج السيارات".