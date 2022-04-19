استمع قاضي التحقيق للغرفة الثانية للقطب الجزائي المتخصص في الجريمة السيبرانية لدى محكمة الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، للعسكري الأسبق، الموقوف، محمد بن حليمة، حول حيثيات فترة تواجده في إسبانيا.

والمتهم بالانتماء إلى منظمة "رشاد" الإرهابية، والانخراط في جماعة إرهابية تمس بأمن الوطن والوحدة الوطنية، وجنحة النشر والترويج عمدا باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، لأنباء كاذبة ومغرضة للجمهور، يكون من شأنها الإضرار بالأمن العمومي والنظام العام، وجنحة إهانة موظف بمناسبة أداء المهام والتقاط صور لشخص بغير إذن صاحبها.

وأمر قاضي التحقيق بقسم مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود في محكمة سيدي امحمد، يوم 05 أفريل الجاري، إيداع بن حليمة رهن الحبس المؤقت، بعد تسليمه من السلطات الإسبانية يوم 24 مارس الماضي.