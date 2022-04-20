تمكنت فرقة البحث والتدخل للأمن الوطني بباتنة بالتنسيق مع القطاع العسكري من توقيف مسن وأبنه وشريكين لهما وحجز كمية معتبرة من المهلوسات.

وأوردت إذاعة باتنة نقلا عن مصالح الأمن الولائي اليوم الأربعاء، إن فرقة البحث والتدخل أوقفت شيخا يبلغ من العمر 78 سنه وابنه بالغ من العمر 28 سنة، اللذان عثر بشاحنتهما القادمة من ولاية جنوبية إلى إحدى ولايات شرق البلاد، على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدر عددها بـ 6150 كبسولة.

كما مكنت هذه العملية النوعية من التوصل إلى شريكيهما البالغين من العمر 39 و48 سنة مسبوقين قضائيا كانا على متن مركبة نفعية حيث تم توقيفهما والعثور بحوزتهما على 150 كبسولة، ليكون مجموع المؤثرات العقلية حجزتها فرقة البحث والتدخل 61155 كبسولة بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر بـ 91000 دج من عائدات الترويج وهواتف نقالة، ليتم تقديم المشتبه بهم أمام النيابة المحلية.