سجلت وهران، يوم أمس الثلاثاء، جريمتي قتل راح ضحيتهما شابان في مقتل العمر، في حيي بلقايد و"كاناستيل - الحمري" التابعين لبلدية بير الجير.

وقد تمكنت مصالح الأمن في ظرف وجيز من توقيف الشخصين المتورطين في الجريمة التي شهدها حي "كاناستيل - الحمري" حوالي ساعتين قبل أذان المغرب من يوم أمس الثلاثاء. حيث ذكر شهود عيان أن الضحية المدعو يوسف المقيم في وسط مدينة وهران، كان في محيط عمارات هذا الحي الجديد الذي تم ترحيل عائلات حي الحمري إليه في السنوات الأخيرة، لتندلع مناوشات استقطبت إليها المارة. وفي خضم ذلك سقط الصحية إثر إصابته بطعنات خنجر. وقد تدخلت مصالح الشرطة على الفور، وتمكنت من إلقاء القبض على شخصين يشتبه في تورطهما في الجريمة. علما أن الموقع الذي سقط فيه الضحية يخضع للتغطية الأمنية عن طريق طريقة كاميرات المراقبة.

وغير بعيد عن هذا الحي، وجعت جريمة أخرى في حي بلقايد التابع لنفس البلدية، حيث راح كهل ضحيتها. وذكرت مصادر من هذا الحي أن مسببات هذه الجريمة "ممازحة" لم يتحملها الجاني من طرف ضحيته، فاستل خنجرا وطعنه به.

وقد فتحت مصالح الأمن تحقيقا في هذا الجريمة.