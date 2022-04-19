نظمت جماهير جزائرية، اليوم الأربعاء، ووقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في مدينة زيوريخ السويسرية لمطالبة الهيئة الدولية بإنصاف المنتخب الوطني الذي تعرض لظلم تحكيمي "فاضح" خلال مواجهة الكاميرون في إياب الدور الحاسم المؤهل للمونديال.

وتعتبر هذه الوقفة الثانية التي تنظمها مجموعة مشجعين من الجالية الجزائرية في الخارج، بعد تلك المقامة الخميس الماضي.

وأظهر فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ترديد بعض المشجعين هتافات ضد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، وضد رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم سامويل إيتو والحكم الغامبي بكاري غاساما، موجهين لهما اتهامات بالفساد، مع المطالبة بالتدخل العاجل لرئيس "الفيفا"، جياني إنفانتينو.

وتأتي هذه الوقفة عشية اتخاذ لجنة الانضباط التابعة لـ"الفيفا" قرارها فيما يخص الاحتجاج المقدم من طرف الاتحادية الجزائرية لكرة القدم التي طالبت بإعادة المقابلة.