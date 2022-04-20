تلقت الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية 20 عرضا ماليا، رفض منها اثنان، في إطار المناقصة الوطنية والدولية، التي أطلقت في 20 ديسمبر الماضي، والخاصة بمنح رخص منجمية للتنقيب عن الذهب، حيث جرت الجلسة العلنية لفتح الأظرفة اليوم الأربعاء بمقر وزارة الطاقة والمناجم.

وتخص العروض المالية ستة مواقع، من بين التسعة المقترحة في بادئ الأمر بولاية تمنراست (4 مواقع) وتندوف (2 مواقع) بمبلغ اجمالي قدره 746.999.000 دينار جزائري.

وجرت عملية افتتاح الأظرفة الخاصة بالدورة الـ52 للمناقصة الخاصة بالسندات المنجمية، التي ترأسها اسماعيل الجوزي، رئيس اللجنة المديرة للوكالة، في جلسة علنية وبحضور المكتتبين أو ممثليهم اضافة الى محضر قضائي.

وسيُودع المتعاملون الذين يتم انتقائهم في المناقصة ملفات التنقيب في أجل قدره ثلاثة أشهر.

وبعد الحصول على رخصة التنقيب من الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، يجب على المتعاملين الشروع في أشغال التنقيب المنجمي في مدة أقصاها سنة، حسب توضيحات الجوزي.