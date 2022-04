Le juge d’instruction près la deuxième chambre pénale spécialisée dans la cybercriminalité, auprès du tribunal de Dar El Beida a auditionné aujourd’hui mercredi, l’ex militaire Mohamed Benhalima, sur les détails de sa présence en Espagne.

Abdallah Mohamed a été condamné à cinq ans de prison et à une amende de 300.000 dinars, après avoir été reconnu coupable d'«appartenance à un groupe terroriste qui commet des actes attentatoires à la sûreté de l'État et à l'unité nationale»,

Il est aussi accusé d’appartenance au mouvement terroriste « Rachad ».

le juge d’instruction près le département de lutte antiterroriste et le crime transfrontalier au tribunal Sidi M’hamed à Alger a ordonné, le 5 avril en cours, de placer Mohamed Benhalima sous mandat de dépôt après son extradition d’Espagne, le 24 mars dernier.