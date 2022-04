Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu mercredi un appel téléphonique du Président de l’Autorité palestinienne, M. Mahmoud Abbas, qui a remercié l'Algérie pour sa position "constante et honorable" à l'égard de la cause palestinienne, a indiqué un communiqué de la Présidence de la République.

"Le Président de la République, M.Abdelmadjid Tebboune, a reçu, ce jour, un appel téléphonique de son frère le Président de l'Autorité palestinienne, M. Mahmoud Abbas, qui a remercié le peuple, le Président et le gouvernement algériens pour leur position constante et honorable à l'égard de la cause palestinienne", lit-on dans le communiqué.

"M. Mahmoud Abbas a également informé le Président de la République des graves développements de la situation en Palestine occupée et des agressions ciblant les lieux saints de l'islam sur l'esplanade de la Mosquée Al-Aqsa, ainsi que des contacts qu'il a eus avec les dirigeants des Etats Membres du Conseil de sécurité", a ajouté la même source.