تمكن عناصر فرقة حماية الأشخاص في وضعية هشة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية المسيلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة من توقيف شخص قام باحتجاز وتعذيب طفلة وأمها، حسبما أفادت به اليوم الأربعاء خلية الاتصال والإعلام لهذا السلك الأمني.

وحسب ذات المصدر، فإن وقائع القضية بدأت على إثر تلقي شكوى تقدمت بها الضحية للمصلحة مفادها تعرضها وابنتها القاصر للاحتجاز والتعذيب عن طريق الضرب والجرح بواسطة سلاح أبيض (سكين) مع الكي بالنار بواسطة آلة حادة (شوكة تناول الطعام) من طرف المشتبه فيه على مستوى مسكنه الكائن بأحد أحياء مدينة المسيلة.

وأضاف أنه تم على الفور فتح تحقيق في القضية ومباشرة التحريات الميدانية التي مكنت من توقيف الفاعل, ليتم اقتياده إلى المقر وإنجاز ملف قضائي ضده.

وأشار ذات المصدر إلى أنه قد تم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا ليصدر في حقه أمر إيداع بمؤسسة إعادة التربية بالمسيلة عن تهمة "جناية ممارسة التعذيب وجناية حجز شخص ضحيته الطفلة وأمها".