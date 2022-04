Le Général de Corps d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'état-major de l'Armée nationale populaire a mis en garde, mercredi à Alger, contre "l'alarmisme médiatique" qui accompagne certains phénomènes sociaux négatifs, ainsi que les polémiques stériles qui en résultent et qui sont de nature à provoquer les différends au sein des composantes de la société.

"Comme je l’ai déclaré, à des occasions précédentes, la bataille d’aujourd’hui est une bataille de conscience par excellence et, à ce titre, je voudrais aborder une question qui a pris, ces derniers temps, des proportions inquiétantes. Il s’agit, en l’occurrence, de voir les réseaux sociaux et le paysage télévisuel s’inscrire aveuglement dans la logique du tapage et de l’alarmisme médiatiques sur des phénomènes sociaux négatifs ou des actes isolés, et de susciter, à ce sujet, des polémiques stériles et des surenchères, susceptibles d’irriter l’opinion publique, de provoquer les dissensions et les paradoxes dans les composantes de la société", a indiqué le Général de Corps d'Armée, à l'occasion d'une visite de travail et d’inspection au Commandement de la Gendarmerie nationale.

"Il s’agit d’une question grave, qui menace la paix sociale et l’ordre public et qui plus est, s’inscrit, à n’en point douter, dans le prolongement des conspirations, qui se trament contre notre pays, et qui visent à semer la discorde, à faire obstacle au développement, à distraire le peuple, voire à le diviser et provoquer son implosion, pour rendre, ainsi, plus faciles son infiltration, sa domestication et sa maîtrise", a-t-il affirmé.

Le Général de Corps d'Armée a appelé, par la même occasion, les Algériens à "faire preuve davantage de conscience, de vigilance et de perspicacité" quant à l'utilisation de la technologie, "moyen d'influencer et manipuler l’opinion publique, par la diffusion de tout ce qui peut créer la division et la zizanie entre les composantes des peuples".

"Les experts du cyberespace affirment l'existence d'applications et de logiciels d'intelligence artificielle, développés sur la base d’études très poussées, sur la psychologie et la mentalité des peuples ciblés. Leur objectif est de manipuler l’opinion publique, en diffusant tout ce qui peut créer la division et la zizanie entre ses composantes, d’une part, et en menant un blackout intentionnel sur tout ce qui est positif et tout ce qui fait le consensus et unit cette société", a encore soutenu Said Chanegriha.