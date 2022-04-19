أعلن الجيش الروسي، الأربعاء، أنّه أجرى أول تجربة "ناجحة" على صاروخ بالستي عابر للقارّات من طراز "سارمات"، وهو سلاح من جيل جديد ومداه بعيد جداً ووصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنّه "لا مثيل له".

وقال بوتين في كلمة بثّت عبر التلفزيون "هذا حقّاً سلاح فريد سيعزّز القدرة العسكرية لقواتنا المسلّحة، وسيضمن أمن روسيا في مواجهة التهديدات الخارجية وسيدفع أولئك الذين يحاولون تهديد بلدنا بخطاب متفلّت وعدواني إلى التفكير مرتين".

وتأتي هذه التجربة في غمرة الحرب الروسية على أوكرانيا.

وكان الصاروخ القادر على حمل رؤوس نووية قد خضع لعدد من الاختبارات، فيما تخطط روسيا لتزويد السفن الحربية والغواصات به.

يُشار إلى أن بوتين كشف عن تطوير السلاح الجديد في خطابه إلى الأمة في فيفري 2019 قائلا إن الصاروخ قادر على إصابة أهداف في البحر وعلى اليابسة، تبعد ألف كلم، بسرعة 9 ماخ.

وتؤكد روسيا تطوير العديد من الأسلحة القادرة على تفادي منظومات الدفاع الموجودة، ومن بينها صاروخ "سارمات" العابر للقارات وصاروخ "بوريفيستنيك" الذي يعمل بالطاقة النووية.

وبقوله إن الصاروخ سارمات "سلاح فريد" سيدفع أعداء روسيا "إلى التفكير"، يبدو أن بوتين يهدد أوكرانيا ومن خلالها الغرب الذي وقف صفا واحدا ضد حربه عليها.