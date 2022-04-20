تجري عملية بحث عن الطفل كاري سيف الدين منذ يوم الجمعة الماضي بمدينة مغنية (ولاية تلمسان), حسبما علم اليوم الأربعاء من مصدر أمني.

وقد قامت مصالح الأمن الولائي بإصدار بحث في فائدة العائلات يخص هذا الطفل البالغ من العمر 8 سنوات والقاطن بحي "بن دامو" بمدينة مغنية والذي اختفى منذ مساء الجمعة.

ومن جهتها ذكرت المكلفة بالإعلام بالمديرية الولائية للحماية المدنية, النقيب جميلة عبودي، أنه تم تشكيل فرق مشتركة تضم مصالح الأمن والدرك الوطنيين والحماية المدنية لإجراء عملية تمشيط واسعة عبر الطريق السيار شرق-غرب في جزئه الخاص بحي بن دامو ببلدية مغنية وبكل من حيي "الغابات" و"رأس عصفور" بذات البلدية.

وأضافت أنه تم الاستعانة بالفرقة السينوتقنية للكلاب المدربة التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني لتلمسان لتمشيط الأحياء المذكورة.