Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a présidé, mercredi, une réunion du gouvernement consacrée aux secteurs des Travaux Publics, de la Numérisation et des Statistiques ainsi que de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, indique un communiqué des services du Premier ministre, dont voici le texte intégral :

"Le Premier Ministre, Monsieur Aïmene Benabderrahmane, a présidé, ce mercredi 20 Avril 2022, une réunion du Gouvernement tenue au Palais du Gouvernement.

Lors de sa réunion hebdomadaire, le gouvernement a eu à examiner les points suivants :

Dans le domaine des Travaux publics :

Il a été présenté un projet de Décret exécutif portant déclaration d'utilité publique l'opération relative à la réalisation de deux trémies à Chéraga, wilaya d'Alger.

Ce projet porte sur la réalisation de deux trémies à 2x2 voies sur la route nationale RN 41:

Une première trémie au niveau du giratoire Sidi Hassen à proximité de l'ex-Souk El-Fellah de Chéraga.

Une deuxième trémie au niveau du croisement (giratoire) de la RN 41 avec le CW 111 menant vers Ain Benian.

Il s'inscrit dans le cadre du programme routier visant la modernisation du réseau de proximité et l'augmentation de la capacité d'absorption et de traitement des flux de circulation de véhicules qui connaissent une évolution sans cesse croissante.

En ce qui concerne les préparatifs de la commémoration du 60ème anniversaire du recouvrement de l’indépendance nationale :

Le Gouvernement a entendu une communication présentée par le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit portant sur l'état d'avancement des préparatifs pour le lancement des festivités et manifestations prévues pour la commémoration du 60ème anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale, qui débuteront le 5 Juillet 2022 et s'étendront jusqu'au 5 Juillet 2023.

Dans le domaine de la Numérisation et des Statistiques :

Un exposé a été présenté par le ministre de la Numérisation et des Statistiques, portant sur la mise en place d'une plateforme de partage des documents administratifs.

Celle-ci s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route du secteur en charge de la numérisation, se rapportant au développement du "e-gouvernement" et l'accélération de la numérisation de l'administration.

Aussi, cette plateforme permettra de faciliter le travail gouvernemental en réduisant de façon significative l’utilisation du papier dans les échanges d'informations et de documents entre les administrations centrales.

Dans le domaine de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville :

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville a présenté une communication portant sur l'évaluation de la politique du logement.

Dans ce cadre, l'exposé présenté a fait ressortir les efforts conséquents consentis par l'Etat pour assurer aux citoyens l'accès au logement, particulièrement pour les couches défavorisées, avec la réalisation de près de 3 millions d'unités, tous segments confondus durant la période 2010-2021, soit une moyenne annuelle de 270.000 unités.

Ces réalisations ont nécessité la mobilisation de prés de 5.000 Milliards DA, sur le budget de l'Etat, soit une moyenne annuelle de 456 Milliards DA, dont plus de 2.500 Milliards DA pour le logement social (soit 51%) et 1.326,97 Milliards DA pour le segment location-vente (AADL).

Une évaluation de la politique publique du logement a été engagée et a permis de formuler des propositions de réformes à même de remédier aux principales insuffisances qui ont marqué le système de financement et de production de logements"