الابتسامة شيء رائع، لهذا السبب نحتاج إلى تعليم أطفالنا كيفية الحفاظ على صحة أسنانهم. لأن العناية بصحة الفم تبدأ حتى خلال فترة الرضاعة، يفضل بدء العادات الجيدة في وقتٍ مبكر من العمر من خلال زيارة طبيب الأسنان بصفة منتظمة، وهو ما يعني الحفاظ على صحة الأسنان واللثة واكتشاف المشكلات مبكراً ومعالجتها قبل أن تزداد سوءاً.



يعتبر تسوس الأسنان من أكثر المشكلات شيوعاً عند الأطفال، والتي تُسبّب آلاماً والتهابات في حال تركها دون علاج. إضافة إلى ذلك، قد يؤدي تسوس الأسنان إلى عدد من المشكلات الأخرى لدى الأطفال في الكلام والأكل واللعب والتعلّم.



لحسن الحظ، يمكننا تجنّب حدوث كل ذلك بقليل من العناية والجهد.



كيف تعلّم طفلك العناية بصحة أسنانه؟



أفضل طريقة لتعليم طفلك الحفاظ على صحة أسنانه هي أن تفعلا ذلك معاً.



اجعل عادة الحفاظ على صحة الأسنان أمراً ممتعاً، وإليك الطريقة:



– دع طفلك يختار فرشاة أسنانه بنفسه.



– اغسل أسنانك في الوقت نفسه الذي يغسل فيه طفلك أسنانه؛ حتى يستطيع تقليد ما تفعله.



– اختر إحدى أغنيات المسلسلات الكرتونية المحبّبة؛ لترديدها مع طفلك وقت غسل الأسنان، لجعل الأمر أكثر متعة أو ألّف كلمات أغنيتك الخاصة وردَّدها على لحن أغنيته المفضلة.



دليل تنظيف أسنان الطفل



– اختر فرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة.



– أمسِك فرشاة الأسنان بزاوية على خط اللثة الخارجي، بحيث تواجه شعيرات فرشاة الأسنان اللثة.



– حرَّك الفرشاة برفق ذهاباً وإياباً على كل سن.



– بعد ذلك، ابدأ تنظيف الجزء الداخلي من كل سن بالطريقة نفسها.



– الآن، ابدأ تنظيف أسطح المضغ لأسنانك أو الجزء العلوي من الأسنان باستخدام حركة للأمام والخلف.



– باستخدام طرف الفرشاة، نظِّف خلف كل سن بحركة للخلف والأمام ومن أعلى وأسفل.



– نظِّف اللسان وخط اللثة برفق.



– ابدأ استخدام الخيط بانتظام في تنظيف أسنان طفلك بمجرد نمو اثنتين من أسنانه بجوار بعضهما البعض.



– بمجرد أن يمسك طفلك بفرشاة أسنانه، وجِّه يده لتظهر له الحركة الصحيحة.



– دعه ينظر في المرآة ليرى الفرشاة وهي تنظّف أسنانه.



– استخدِم مؤقتاً زمنياً للاستمرار دقيقتين في تنظيف الأسنان.



– لا تُشجّعه على تمرير فرشاة الأسنان سريعاً على أسنانه وداخل فمه، لأن ذلك قد يؤذيها بالخطأ.

متى يبدأ روتين العناية بأسنان الطفل؟



بمجرد ظهور الأسنان المؤقتة، عند نحو 6 أشهر، سيصبح تنظيف الأسنان بالفرشاة جزءاً من روتين نظافة الفم اليومي، حسب ما نشره موقع Kids Health.



ما كمية معجون الأسنان الموصى باستخدامها؟



يوصى باستخدام كمية بحجم "حبة البازلاء" من معجون الأسنان للأطفال دون سن السادسة.



يؤدي استخدام كمية كبيرة من المعجون إلى ظهور بقع على الأسنان. يحب الأطفال مذاق معجون الأسنان، لذا ينبغي الإشراف على كمية المعجون المستخدمة في كل مرة، وكذلك خطوة التنظيف بالفرشاة.



الأهم من ذلك، يجب تعليمهم بصق معجون الأسنان وليس بلعه، عبر تركهم يشطفون أفواههم وأسنانهم جيداً بعد الانتهاء من تنظيف الأسنان بالفرشاة.



في البداية، ساعد طفلك على تنظيف أسنانه بالفرشاة مرتين يومياً؛ لمنع تراكم اللويحات السنية (Dental plaque) وتكوّن الجير؛ حتى يستطيع تنظيف أسنانه بنفسه. واصِل الإشراف؛ للتأكّد من أنَّه ينظّف أسنانه بالطريقة الصحيحة.



متى يمكن استخدام خيط تنظيف الأسنان؟



يوصى باستخدام الخيط بدءاً من سن الرابعة، توقّع مواصلة مساعدة طفلك حتى يبلغ الثامنة أو التاسعة من العمر.



يساعد التنظيف بالخيط على التخلّص من اللويحات السنية الموجودة بين الأسنان. إذا تحوّلت هذه اللويحات إلى جير أكثر صلابة، فستحتاج إلى مساعدة طبية احترافية لإزالتها، حسب موقع Caring for Kids.



كم مرة ينبغي استخدام خيط تنظيف الأسنان؟



يُفضل استخدامه مرتين يومياً، مرة عند الاستيقاظ ومرة ​​أخرى قبل النوم، لمدة دقيقتين على الأقل.



لذا، مع نمو الأطفال، خطِّط لإجراء فحوصات روتينية للأسنان من مرة كل 3 أشهر إلى مرة واحدة في السنة، اعتماداً على توصيات طبيب الأسنان.



كما يجب ضبط الأطعمة السكرية والتشجيع على تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط بانتظام، وزيارة طبيب الأسنان دورياً؛ للحفاظ على صحة أسنان الأطفال من عمر مبكر.