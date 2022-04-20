حذرت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الخميس من استمرار هبوب الرياح القوية مصحوبة بتساقط الأمطار الرعدية على عدة ولايات بشمال وجنوب البلاد.

وأوضحت ذات المصالح في نشرية خاصة من المستوى الثاني لدرجة اليقظة باللون البرتقالي أن رياحا قوية تتخللها في بعض الأحيان أمطارا رعدية، ستهب بداية من صبيحة هذا الخميس إلى غاية الساعة السادسة من صبيحة يوم غد الجمعة، على ولايات الجزائر، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف.

بالإضافة إلى ولايات النعامة، البيض، الأغواط، الجلفة، المسيلة، غرداية، بسكرة، المنيعة، أولاد جلال، المغير، تقرت، الوادي، ورقلة، تلمسان، عين تيموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، تيبازة، عين الدفلى، تيسمسيلت، غليزان، معسكر، سيدي بلعباس، سعيدة وتيارت، بشار، بني عباس، تيميمون، أدرار وإليزي. وستتراوح سرعة الرياح التي ستكون من غربية إلى شمالية غربية ومن شمالية إلى شمالية شرقية بين 60 و70 كلم في الساعة وقد تصل أو تتجاوز في بعض الأحيان 80 كلم في الساعة.

من جهة أخرى يتواصل تساقط الأمطار صبيحة اليوم حتى الساعة الثالثة بعد الظهر على ولايات تيبازة، الجزائر، بومرداس، تيزي وزو، البويرة، البليدة، المدية، سكيكدة، عنابة، الطارف، سوق أهراس، قالمة، قسنطينة، باتنة، أم البواقي، خنشلة وتبسة. ويتوقع أن تتراوح كمية التساقط بين 20 و40 ملم.