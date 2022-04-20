أصيب 18 فلسطينيا خلال اقتحام جماعات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى، اليوم الخميس، ومنعت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني من الوصول لإسعاف المصابين، وفق تلفزيون فلسطين الرسمي.

واقتحمت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال، صباح اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، تمهيدا للاقتحامات الجماعية، التي دعت لها جماعات "الهيكل" المزعوم، لمناسبة عيد الفصح اليهودي.

وانتشرت شرطة الاحتلال في ساحات المسجد الأقصى، وحاصرت المصلين في مصليات المسجد بعد إغلاقها، ومنعتهم من التواجد في منطقتي المصلى القبلي وقبة الصخرة، وشرعت بإبعاد المصلين والمعتكفين عن مسار اقتحامات المستوطنين.

وواصلت شرطة الاحتلال التضييق على الفلسطينيين، ونصبت الحواجز داخل القدس القديمة وعند الطرقات المؤدية إلى أبواب الأقصى، ومنعت الكثير من الدخول للأقصى لأداء صلاة الفجر.

وكانت ما تسمى "منظمات الهيكل" قد دعت إلى تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى لمناسبة عيد الفصح اليهودي، الذي بدأ صباح الجمعة الماضي وينتهي هذا الخميس.

واقتحم الأربعاء، 1180 مستوطنا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في ساحاته.