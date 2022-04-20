ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الخميس، بأكثر من 1بالمائة، وذلك بعد نشر بيانات أمريكية عن تراجع غير متوقع في مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 07:07 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 1.46 بالمائة إلى 108.36 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 41 سنتا أو 0.4 بالمائة إلى 102.60 دولار للبرميل، ليضيف إلى زيادة 19 سنتا في الجلسة السابقة.

وجاء الارتفاع بعد نشر وزارة الطاقة الأمريكية بيانات عن احتياطيات الخام في الولايات المتحدة، ووفقا للمعطيات فقد تراجع احتياطي النفط التجاري (باستثناء الاحتياطي الاستراتيجي) في الأسبوع المنتهي في 15 أفريل الجاري بمقدار 8 ملايين برميل أي بنسبة 1.9بالمائة إلى 413.7 مليون برميل.

وخالفت البيانات توقعات المحللين الذي أشاروا إلى زيادة في احتياطيات الذهب الأسود بواقع 2.5 مليون برميل. كذلك أظهرت البيانات انخفاض مخزونات البنزين بمقدار 0.8 مليون برميل إلى 232.4 مليون، ونواتج التقطير بمقدار 2.7 مليون برميل إلى 108.7 مليون.