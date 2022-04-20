أنقذ مسعفو الحماية المدنية لولاية قسنطينة ليلة البارحة ثلاثة مختنقين بالغاز بحي 542 مسكن حريشة عمار بعين اسمارة.

وأفدت خلية الإعلام والاتصال لذات الهيئة في بيان عبر صفحتها على الفايسبوك، إن إسعافات الوحدة الثانوية عين استمارة في بلدية الخروب، تدخلت ليلة البارحة في حدود الساعة العاشرة وسبعا وثلاثين دقيقة (22:37) دقيقة، بحي 542 مسكن حريشة عمار بعين اسمارة، لأجل إسعاف ثلاثة مختنقين بغاز أحادي أوكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء.

وأضاف نفس المصدر إن الضحايا من الجنسين وأعمارهم تتراوح بين ثلاث وأربعين سنة وجدوا في غثيان حيث قدمت لهم الإسعافات الأولية في عين المكان وإجلاؤهم إلى مستوصف حريشة عمار بعين اسمارة.