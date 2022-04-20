أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قواته، اليوم الخميس، بعدم اقتحام آخر معقل أوكراني متبق في مدينة ماريوبول المحاصرة واغلاقها "بحيث لا تمر حتى دبابة من خلالها".

جاء ذلك بعد أن أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بسيطرة القوات الروسية على مدينة ماريوبول الأوكرانية. وهنأ بوتين الوزير شويغو على نجاح العملية في ماريوبول، مشيرا إلى أنه "لا حاجة لاقتحام المنطقة الصناعية في ماريوبول"، وأكد أن روسيا "تضمن عدم التعرض والتعامل باحترام مع القوات الأوكرانية التي تغادر منشأة أزوفستال"، وفق ما نقلت "رويترز".

وقال شويغو لبوتين إن مصنع الصلب مترامي الأطراف "آزوفستال" حيث تتحصن القوات الأوكرانية "مغلق بشكل آمن"، مضيفا أن بقية المدينة "تم تحريرها"، وهو ما أشاد به بوتين بأنه "نجاح".

ومع أن استمرار سيطرة الأوكرانيين على المصنع يحرم روسيا من إعلان النصر الكامل في ماريوبول، إلا إن الاستيلاء على المدينة يمثل أهمية استراتيجية ورمزية معا. ومن جانبه قال شويغو "إنه ما زال هناك مقاتلون أوكرانيون في مصنع أزوفستال"، مضيفا أن "الوضع في ماريوبول هادئ ويسمح بعودة المدنيين".

وأكد وزير الدفاع استسلام 1478 من المقاتلين الأوكرانيين في ماريوبول، وإجلاء أكثر من 142 ألف مدني من المدينة. وأظهرت مقاطع فيديو تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي حجم الدمار الهائل الذي شهدته ماريوبول.